Штрафы за сокрытие экологической информации собираются поднять

Административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации усилят — поднимут штрафы и введут дисквалификацию должностного лица в случае повторных нарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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