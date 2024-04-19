Фермерские продукты: доверяем, но проверяем

Фермерские продукты… Стоит только начать эту фразу, как в мыслях рождается образ почти сказочной деревеньки с пасущимися на зеленом лугу чистенькими буренками, краснеющими на высоких грядках помидорчиками, деревцем, клонящимся от наливных яблочек к краю настоящего русского сруба… Любопытно, что ….
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