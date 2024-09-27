Ураган "Хелен" обрушился на Флориду: эксперты допустили, что он приведет к жертвам

Мощный ураган "Хелен" вышел из Мексиканского залива в американском штате Флорида. Национальный центр по исследованию ураганов повысил его категорию до четвертой, "чрезвычайно опасный ураган", передает CNN.
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