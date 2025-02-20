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Царьград

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Елена Блиновская требует 438 тыс. рублей от лишившегося лицензии "Киви-банка"

Елена Блиновская требует 438 тыс. рублей от лишившегося лицензии "Киви-банка"

Блогер Елена Блиновская требует 438 тыс. рублей от "Киви-банка", утратившего лицензию. Суд рассмотрит обоснованность иска 19 марта.

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