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Российские войска освободили Анновку в ДНР

Российские войска освободили Анновку в ДНР

Российская армия за минувшие сутки освободила населенный пункт Анновка в ДНР. Село взяли бойцы группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

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