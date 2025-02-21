Ленобласть увеличит производство молока до 800 тысяч тонн

К 2023 году Ленинградская область увеличит к 2030 году валовое производство молока на 95 тысяч тонн за счет роста поголовья, молочной продуктивности и реализации ряда инвестиционных проектов на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей.
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