Итог Второй мировой: какие страны он перестал устраивать в XXI веке

Вторая мировая война — самая тяжелая и страшная в истории человечества. Практически вся Европа под властью Гитлера превратилась в гигантскую фабрику смерти, и лишь Советский Союз смог сломить хребет фашизму, уничтожив в бою 80% сил Третьего Рейха.
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