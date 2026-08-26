Итог Второй мировой: какие страны он перестал устраивать в XXI веке

Вторая мировая война — самая тяжелая и страшная в истории человечества. Практически вся Европа под властью Гитлера превратилась в гигантскую фабрику смерти, и лишь Советский Союз смог сломить хребет фашизму, уничтожив в бою 80% сил Третьего Рейха.