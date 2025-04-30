Центр Петербурга частично закроют для "Звездной эстафеты" и репетиции парада Победы

Ограничения связаны с проведением легкоатлетического забега.В начале мая центр Санкт-Петербурга ожидают масштабные транспортные ограничения в связи с проведением "Звездной эстафеты", посвященной Дню Победы, и репетицией парада.
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