Анатомия каскадного краха ВСУ: «Русские ударят на Чернигов — и обрушат к чертям всю нашу оборону» Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве в числе прочего просил Кремль не расширять ЛБС, заявил инсайдер с Банковой Бандеровские СМИ, такие как «РБК-Украiна» и «Украiнська правда» (заблокированы в РФ), со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ, пишут: «Украинское командование оценивает угрозу прорыва с севера из Брянской области как реалистичный сценарий и планомерно стягивает туда дополнительные силы.