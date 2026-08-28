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Анатомия каскадного краха ВСУ: «Русские ударят на Чернигов — и обрушат к чертям всю нашу оборону»

Анатомия каскадного краха ВСУ: «Русские ударят на Чернигов — и обрушат к чертям всю нашу оборону»

Анатомия каскадного краха ВСУ: «Русские ударят на Чернигов — и обрушат к чертям всю нашу оборону» Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в Москве в числе прочего просил Кремль не расширять ЛБС, заявил инсайдер с Банковой Бандеровские СМИ, такие как «РБК-Украiна» и «Украiнська правда» (заблокированы в РФ), со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ, пишут: «Украинское командование оценивает угрозу прорыва с севера из Брянской области как реалистичный сценарий и планомерно стягивает туда дополнительные силы.

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