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Как растворились в тумане крупные переговорные форматы и площадки

Как растворились в тумане крупные переговорные форматы и площадки, и что с этим теперь делать Тема индо-пакистанского столкновения, ярко вспыхнув, несколько потускнела.

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