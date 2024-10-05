РИА Новости: иноагент Поперечный получил более $60 тыс. из-за рубежа

Росфинмониторинг предоставил Минюсту РФ сведения о получении комиком и видеоблогером Данилой Поперечным* из-за рубежа более 60 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.
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