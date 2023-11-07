При подрыве пассажирского автобуса в столице Афганистана убиты 7 человек

Боевики террористической группировки Исламское государство взяли на себя ответственность за взрыв пассажирского автобуса в столице Афганистана, в результате которого погибли 7 человек и 20 получили ранения.
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