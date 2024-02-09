Названа причина пренебрежения Vogue к Меган Маркл

Бывшего главреда британского Vogue Эдуарда Эннинфула обвинили в пренебрежении к Меган Маркл. На обложке мартовского выпуска журнала, который стал последним для Эннинфула в роли главного редактора, появились «40 модных икон».
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