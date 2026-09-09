Российские "Торнадо" сметают укрепленные позиции ВСУ

Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Серия взрывов прогремела в Николаеве - там поражена портовая инфраструктура, в Киеве и Харькове ликвидированы склады военного назначения.
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