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Российские "Торнадо" сметают укрепленные позиции ВСУ

Российские "Торнадо" сметают укрепленные позиции ВСУ

Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Серия взрывов прогремела в Николаеве - там поражена портовая инфраструктура, в Киеве и Харькове ликвидированы склады военного назначения.

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