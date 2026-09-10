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Россельхознадзор выявил расхождения при учёте виноградных кустов в Крыму и Севастополе

Россельхознадзор выявил расхождения при учёте виноградных кустов в Крыму и Севастополе

При исследовании 60 млн виноградных кустов сотрудники надзорного ведомства выявили более 1,3 млн единиц, имеющих расхождение с федеральным реестром, сообщили в Азово-Черноморском управлении Россельхознадзора.

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