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Актер Сергей Бельский скончался накануне премьеры

Актер Сергей Бельский скончался накануне премьеры

Заслуженный артист России Сергей Бельский умер за день до того, как должен был выйти на сцену липецкого театра в спектакле «Слишком женатый таксист» .

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