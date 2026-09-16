В Чехии поляки избили поляка в жёлто-синей панамке, приняв его за украинца

Польские «братья» украинцев начали выражать к последним своё «братское» расположение уже и за пределами Польши.
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