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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников продлил безголевую серию до 11 игр со старта сезона в НХЛ. У него 7 передач и 18 минут штрафа

Форвард «Каролины» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Тампой» (2:8). В активе 23-летнего россиянина стало 7 (0+7) баллов в текущем сезоне при полезности «минус 1» и 18 минутах штрафа.

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