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Царьград

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Участник СВО из Каневского ДРСУ победил в конкурсе «Лучший по профессии»

Участник СВО из Каневского ДРСУ победил в конкурсе «Лучший по профессии»

Участник СВО Юрий Кольбашенко из Каневского дорожно-ремонтного строительного управления победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в Краснодаре и представит Кубань на федеральном уровне в номинации «Второй старт».

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