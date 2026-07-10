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Батраков о браке с Подшибякиной: «Стал ответствен за жену, буду стараться взрослеть еще больше. Вальверде проводил лучшие отрезки, когда супруга была беременна»

Полузащитник « Локомотива » Алексей Батраков ответил на вопрос о том, изменилась ли его жизнь после свадьбы с Ириной Подшибякиной.

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