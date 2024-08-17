SK hynix считает, что переход к структуре транзисторов с вертикальной компоновк...

SK hynix считает, что переход к структуре транзисторов с вертикальной компоновкой позволит снизить себестоимость DRAMПроизводители микросхем оперативной памяти по примеру коллег из сегмента логических микросхем внедряют использование EUV-литографии, но это приводит к повышению затрат.
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