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Мелания Трамп поставила ультиматум семье Байдена

Мелания Трамп поставила ультиматум семье Байдена

Мелания Трамп уже готова к переезду в Белый дом. Будущая первая леди США даже выбрала мебель для обустройства комнат и призналась в интервью Fox News, что во второй раз переезжать проще — она прекрасно помнит планировку здания.

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