Мелания Трамп поставила ультиматум семье Байдена

Мелания Трамп уже готова к переезду в Белый дом. Будущая первая леди США даже выбрала мебель для обустройства комнат и призналась в интервью Fox News, что во второй раз переезжать проще — она прекрасно помнит планировку здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии