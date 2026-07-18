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Открытый проект FSearch: быстрый поиск файлов как аналог Everything для Linux

Открытый проект FSearch: быстрый поиск файлов как аналог Everything для Linux

Разработчик Кристиан Боксдорфер представил открытый проект FSearch — небольшую утилиту для быстрого поиска файлов, которая призвана стать аналогом популярного инструмента Everything для Windows на платформе Linux.

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