Роналду – первый игрок с 50 хет-триками в матчах топ-5 лиг Европы в XXI веке. 44 – за «Реал», по 3 – за «МЮ» и «Юве»

Криштиану Роналду вчера оформил 50-й хет-трик в матчах за клубы. Португалец стал первым футболистом, сумевшим сделать 50 хет-триков в официальных матчах за клубы из топ-5 лиг Европы в XXI веке.
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