Покупка рубля против доллара или юаня выглядит рискованной

По итогам дня Индекс МосБиржи потерял 0,6%, закрывшись на промежуточной поддержке 3190 пунктов. Торги проходили очень осторожно, говоря о том, что многие инвесторы опасаются возобновления снижения с целью ухода Индекса МосБиржи к 3000 пунктам.