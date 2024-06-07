Покупка рубля против доллара или юаня выглядит рискованной

По итогам дня Индекс МосБиржи потерял 0,6%, закрывшись на промежуточной поддержке 3190 пунктов. Торги проходили очень осторожно, говоря о том, что многие инвесторы опасаются возобновления снижения с целью ухода Индекса МосБиржи к 3000 пунктам.
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