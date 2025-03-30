Меланома и другие опухоли: как они уклоняются от иммунной системы и сопротивляются лечению

Меланома кожи — самая агрессивная форма рака кожи, отличающаяся множеством мутаций. Несмотря на то что некоторые из этих изменений должны быть распознаны иммунной системой как угроза, меланомы часто уходят от надзора защитных клеток.
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