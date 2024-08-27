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«Это начало»: Игорь Николаев удивил переменами во внешности

«Это начало»: Игорь Николаев удивил переменами во внешности

Игорь Николаев заявил, что находится в процессе похудения. Результаты уже заметили гости и участники конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2024», на котором знаменитый певец и композитор появился в сопровождении своей супруги Юлии Проскуряковой.

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