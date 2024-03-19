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test mazurok

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🇷🇺👨‍🚒 Спасатели подняли флаги Крыма и России в 10 знаковых местах республики Сотрудники МЧС приурочили эту акцию ко Дню воссоединения полуострова с Россией.

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