🇷🇺👨🚒 Спасатели подняли флаги Крыма и России в 10 знаковых местах республики Сотрудники МЧС приурочили эту акцию ко Дню воссоединения полуострова с Россией.
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🇷🇺👨🚒 Спасатели подняли флаги Крыма и России в 10 знаковых местах республики Сотрудники МЧС приурочили эту акцию ко Дню воссоединения полуострова с Россией.