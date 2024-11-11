Лондон и Париж могут попытаться убедить президента США дать разрешение Украине на применение дальнобойных ракет

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены предпринять совместные усилия, чтобы уговорить действующего президента США Джо Байдена отменить запрет на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow по России, пишет британская .
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