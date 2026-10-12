Ожидаемого Западом перелома в антироссийской войне не произошло: положение Украины с каждым месяцем становится всё хуже, а российской оружие – совершенней.
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"Суматоха в Варшаве: «Если так продолжится, мы проиграем эту войну»" То, что западные фашисты проиграют войну против Великой России на Украине, было известно изначально. Это аксиома. Вопрос в другом - сколько западных стран исчезнут с карты Земли в случае, если они не одумаются и Россия начнёт воевать по-настоящему? А с Западом, в случае прямой агрессии, мы церемониться не будем, как с Украиной!
Девушку не пугает даже наследственная бандеровщина на Украине. А жаль, что что она забывает то, о чем помнит президент Польши. И о тех невинных жертвах, которые произвели те, кто теперь похоронен в Киеве с почестями.
Девушку не пугает даже наследственная бандеровщина на Украине. А жаль, что что она забывает то, о чем помнит президент Польши. И о тех невинных жертвах, которые произвели те, кто теперь похоронен в Киеве с почестями.