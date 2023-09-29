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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рика Кихира пропустит сезон-2023/24

Спортсменка сообщила, что планирует посвятить этот год восстановлению после травмы ноги. «Я приняла решение пропустить этот сезон, так что что в этом году будут трудные моменты, но я постараюсь сохранять позитивный настрой», – написала Кихира.

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