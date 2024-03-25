Панайотов показал свою жену в особенный день — светятся от счастья

Артист публично поздравил свою любимую. Александр Панайотов с женой Катей Социальные сетиАлександр Панайотов опубликовал редкое фото с супругой Катей Кореневой и поздравил её с их личным семейным праздником.
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