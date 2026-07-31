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Орловские новости

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В Орловской области 1-2 августа ясная погода без осадков

В Орловской области 1-2 августа ясная погода без осадков

В субботу воздух прогреется до +28 градусов, в воскресенье — до +31, осадков не ожидается.На грядущих выходных в Орловской области установится ясная погода, без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

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