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Песков оценил процесс формирования новой администрации Трампа

Песков оценил процесс формирования новой администрации Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формирование избранным президентом США Дональдом Трампом новой администрации является шумным процессом, в список включены известные в Соединенным Штатах персоны.

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