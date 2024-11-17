Песков оценил процесс формирования новой администрации Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формирование избранным президентом США Дональдом Трампом новой администрации является шумным процессом, в список включены известные в Соединенным Штатах персоны.
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