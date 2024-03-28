Лавров рассказал о международной реакции на теракт в Crocus City Hall

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал международную реакцию на теракт в Crocus City Hall и тему создания независимого палестинского государства после почти полугода конфликта в секторе Газа.