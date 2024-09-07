"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

Avia.pro - СМИ Россия — страна православная, или как исламизация пытается сменить курс истории Ох, какие только чудеса не происходят в нашем мире! Вот представьте, ходите вы по улицам, наслаждаетесь жизнью, и вдруг — БАЦ! Вам заявляют, что Россия, православная страна с тысячелетними христианскими традициями, вдруг окажется под мусульманским знаменем, словно по мановению волшебной палочки.