Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

Avia.pro - СМИ Россия — страна православная, или как исламизация пытается сменить курс истории Ох, какие только чудеса не происходят в нашем мире! Вот представьте, ходите вы по улицам, наслаждаетесь жизнью, и вдруг — БАЦ! Вам заявляют, что Россия, православная страна с тысячелетними христианскими традициями, вдруг окажется под мусульманским знаменем, словно по мановению волшебной палочки.

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