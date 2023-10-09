Ученики симферопольского космического лицея помогают фронту

Ученики симферопольского Открытого космического лицея своими руками делают талисманы в виде звёзд и цветов из георгиевской ленточки или российского триколора, а также плетут маскировочные сети и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим.
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