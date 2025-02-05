Ротенберг после 8 шайб от «Ак Барса»: «Не было бы пропущенных, если бы СКА продолжил выезд. Ребята дома с семьей тоже тратят эмоции – дети будят, в садик надо вести. Мы будем на базе в плей-офф»

Команда проиграла Ак Барсу (3:8) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Вы пропустили три шайбы, травма Плешкова, я все понимаю, но что случилось дальше? Почему эта серия продолжилась? Почему пропустили еще три? Почему такая, мягко говоря, неудачная игра в обороне? Неудачная – это прямо мягко говоря.