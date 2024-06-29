Какой праздник 7 сентября 2024 года

Исповедники Варсис и Евлогий, епископы Эдесские, и Протоген, епископ КаррскийДни памяти: 25 августа/7 сентября Святые Варсис и Евлогий, епископы Эдесские, и Протоген Исповедник, епископ Каррский, пострадали от арианской ереси во 2-ой половине IV века.