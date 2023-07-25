ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Пиксель, тебе слово не давали)) Заткнись и слушай, невежда)))))Кто там говорил "...
  • Платон Платонов
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    Может бабы вы все разом соберетесь и стадом обсудите, дабы найти правильный ответ;  в чем свекровь выгодоприобретател...Свекровь хочет вы...

Что ждет женщину, которая экономит на себе: меткое наблюдение Эриха Марии Ремарка

Что ждет женщину, которая экономит на себе: меткое наблюдение Эриха Марии Ремарка

Когда вам нужно мало, вам дают мало. Сначала вы экономите на себе, потом все экономят на вас. А Эриху Марии Ремарку принадлежит высказывание: «Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчин единственное желание — сэкономить на ней!» Сначала мы экономим на себе, потом жизнь экономит на нас Скромность, воспитанность и добродушие — качества, которые глубоко воспеваются в романах — там же они и вознаграждаются, не выходя за пределы книжных романов.

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