Шестеркин – 3-я звезда матча с «Монреалем»: 26 сэйвов из 28, 34-я победа (2-е место в сезоне)

Вратарь «Рейнджерс» отразил 26 бросков из 28, одержав 5 побед в 6 последних играх. Всего в 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 34 победы – это 2-й результат в сезоне, как и еще у четырех голкиперов, в том числе у Сергея Бобровского («Флорида»).
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