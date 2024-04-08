Шестеркин – 3-я звезда матча с «Монреалем»: 26 сэйвов из 28, 34-я победа (2-е место в сезоне)

Вратарь «Рейнджерс» отразил 26 бросков из 28, одержав 5 побед в 6 последних играх. Всего в 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 34 победы – это 2-й результат в сезоне, как и еще у четырех голкиперов, в том числе у Сергея Бобровского («Флорида»).