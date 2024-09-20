В Выборгском районе Петербурга открылся сад Александра Матросова

Благоустроенное общественное пространство разместилось между Лесным проспектом и Финляндской железнодорожной линией Проект победил в конкурсе «Твой бюджет» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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