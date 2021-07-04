Парень вытянул из густой грязи пять маленьких зверушек, не зная, кто это

Усатый-полосатыйВ мире животныхПарень вытянул из густой грязи пять маленьких зверушек, не зная, кто этоПод грязью было не разглядеть В то утро житель Таиланда, Шурачет Клаевкала, как обычно отправился на работу.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВадим СкоробогатовДай Бог ему счастья.....Молодец, что спас малышейЭлеонора КоганМолодец Шурачет,не побоялся испачкаться,спас щенков!!!!И семья его молодец, оставили всех щеночков у себя!!!Марина СазоноваСпасибо тебе добрый человек, и всей твоей семье.Комментировать
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