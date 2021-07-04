Усатый-полосатый

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Парень вытянул из густой грязи пять маленьких зверушек, не зная, кто это

Парень вытянул из густой грязи пять маленьких зверушек, не зная, кто это

Под грязью было не разглядеть В то утро житель Таиланда, Шурачет Клаевкала, как обычно отправился на работу.

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Вадим Скоробогатов
Дай Бог ему счастья.....Молодец, что спас малышей
Элеонора Коган
Молодец Шурачет,не побоялся испачкаться,спас щенков!!!!И семья его молодец, оставили всех щеночков у себя!!!
Марина Сазонова
Спасибо тебе добрый человек, и всей твоей семье.

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