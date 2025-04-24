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Копия папа: Дженнифер Лопес показала редкое фото 17-летних близнецов

Копия папа: Дженнифер Лопес показала редкое фото 17-летних близнецов

Дженнифер Лопес взволновала поклонников фотографией детей Известная личность занимается воспитанием двойняшек, Максимилиана и Эммы, появившихся на свет в 2008 году, от своего экс-супруга, музыканта и автора песен Марка Энтони.

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