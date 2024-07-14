Нарендра Моди в России. Алхимик и его универсальная формула Треугольник сил США, Китай, Россия Начало июля было отмечено несколькими значимыми событиями: саммит ШОС в Астане (3–4 июля), внеочередные президентские выборы в Иране (5 июля), двухдневный визит премьер-министра Индии Н.
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