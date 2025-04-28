Массовый блэкаут в Европе: Эксперт Юшков указал на ещё одну версию

Эксперт Юшков назвал ещё одну версию причин массового отключения света в Европе.Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указал на ещё одну версию полномасштабного отключения электроэнергии в Европе.
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