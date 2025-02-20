Урон понесет и Владимир Зеленский Комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР в Соединенных Штатах, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму президента Украины Владимира Зеленского.
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