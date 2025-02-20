Пушков: расследование расхищения помощи Украине ударит по врагам Трампа

Урон понесет и Владимир Зеленский Комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР в Соединенных Штатах, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму президента Украины Владимира Зеленского.