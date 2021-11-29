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Кристиан Хорнер: «Ред Булл» лучше «Мерседеса» как команда»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в данный момент его коллектив лучше «Мерседеса», а также поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии.

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