Дети Лермонтова отправляют пряники в зону спецоперации для бойцов

В Лермонтове подготовлен гуманитарный конвой для участников Специальной военной операции. В составе груза, кроме оборудования и вещей, отправят пряники, расписанные детьми, что станет символом поддержки для бойцов.
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