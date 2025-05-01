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Дети Лермонтова отправляют пряники в зону спецоперации для бойцов

Дети Лермонтова отправляют пряники в зону спецоперации для бойцов

В Лермонтове подготовлен гуманитарный конвой для участников Специальной военной операции. В составе груза, кроме оборудования и вещей, отправят пряники, расписанные детьми, что станет символом поддержки для бойцов.

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