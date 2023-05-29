Этот таинственный мир

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  • Владимир Евтушенко
    какой  гигантский  труд  вложен  в  них.Лунмынь
  • Boris Max
    Ну правильно... не можем доказать, давай приравняем к цирковому фокусу...Почему все больше...
  • Россиянин
    Просто мешки с песком. Со временем, этот песок мминерализовался. Вот и вся премудрость полигональной кладки.Древняя каменная ...

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